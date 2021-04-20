МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) -0,8%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,1% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,4% 0,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март) 0,6% 0,6%
11:05 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,4%  
13:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,5% 0,6%
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,889 млн барр -2,86 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,346 млн барр  
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 RUB Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию    
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB АЛРОСА — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019 3,84 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Лукойл — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019 46 (9м2020) + 213 (фин., предв.) — див-д 2020
  RUB Магнит — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019 245,31 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Полюс — СД (кандидаты в СД, рекоменд. по див-дам 2020) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 240,18 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Сургутнефтегаз — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020) 0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019  