МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала регламент работы рынков в период майских праздников и определила, что в праздничные дни с 1-го по 3 мая торги проводиться не будут. Мосбиржа сдвинула расчеты по валютным сделкам на полчаса

Затем, с 4-го по 7 мая, торги будут проводиться в обычном режиме. В следующие за ними субботу и воскресенье — снова перерыв в торгах, как в обычные выходные дни, следует из сообщения биржи.

При этом далее, в понедельник 10 мая, когда в РФ также будет официальный выходной праздничный день, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи будут доступны торги со всеми инструментами, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

Помимо этого, 31 мая, в связи с празднованием Дня поминовения в США, торги с акциями американских компаний проводиться не будут. При этом расчеты по ранее заключенным сделкам с американскими ценными бумагами, а также заключение сделок в переговорном режиме (РПС), РПС с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО с ЦК будут осуществляться в обычном режиме. Расчеты же по сделкам РЕПО с ЦК в долларах проводиться не будут, так как 31 мая – нерасчетный день по сделкам в американской валюте.