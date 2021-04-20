МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США умеренно снижаются во вторник, в то время как инвесторы продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности, предпочитая воздерживаться от активной торговли, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,37%, до 33926,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 13887,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,23%, до 4153,02 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности. Аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Блумберг, отметила, что спрос на рисковые активы снижается, так как инвесторы обеспокоены тем, какие прогнозы дадут международные компании с учетом того, что ситуация с COVID-19 еще не решена.

При этом ранее в среду свои финансовые отчеты представили Johnson & Johnson и Procter & Gamble. Так, Johnson & Johnson отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом квартале на 6,9% в годовом выражении, до 6,197 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 1,3%. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G) по итогам первых трёх кварталов финансового года (закончившихся 31 марта) увеличилась на 11% в годовом выражении — до 11,44 миллиарда долларов. Акции компании при этом дешевеют на 0,7%.

"Компании показывают лучшие результаты, чем ожидалось — что во многих отношениях шокирует — но это также одна из причин, почему рынок уже находится на рекордно высоком уровне", — сказал газете Wall Street Journal управляющий директор Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон (Andrew Slimmon).