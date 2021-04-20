МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Золото дешевеет во вторник вечером на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,4 доллара, до 1775,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,48%, до 25,96 доллара за унцию.

Динамика цены на золото продолжает реагировать на колебания курса доллара и изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries падает до 1,584% с уровня предыдущего закрытия в 1,599%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в то же время опускается на 0,04%, до 91,04 пункта.

Риски, связанные с пандемией коронавируса, при этом сохраняются. Опасения трейдеров связаны не только с проблемами в реализации программы вакцинации в Европе, но и с ростом новых случаев заражения в Японии и Индии. Фондовые рынки США прервали свой рекордный рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, что также в целом позитивно для традиционно более надежного золота.