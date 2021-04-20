МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,08%, до 6,96 доллара, "Новатэка" — на 1,92%, до 184,05 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,93%, до 76,2 доллара, "Газпрома" — на 1,47%, до 5,91 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,3%, до 22,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,18%, до 32,66 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,34%, до 33,78 доллара. Бумаги "Северстали" потеряли в стоимости 0,44%, достигнув цены в 22,58 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в цене в Лондоне на 2,22%, до 1,14 доллара, Сбербанка — на 0,97%, до 14,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 4,05%, до 57,28 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 3,34%, до 8,97 доллара, "Магнита" — на 0,43%, до 13,82 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,43%, до 3,1 доллара.