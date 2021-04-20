МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Мэйл.Ру Финанс" объемом до 100 миллиардов рублей, сообщается на сайте площадки.

"Зарегистрировать программу биржевых облигаций серии 001Р общества с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"…. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей", — говорится в сообщении. Мосбиржа сдвинула расчеты по валютным сделкам на полчаса

Срок погашения облигаций составляет почти 15 лет — 5460 дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" — дочерняя компания Mail.ru Group.