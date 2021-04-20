2021-04-20T20:54:32+03:00
2021-04-20T20:54:32+03:00
2021-04-20T20:54:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833505885.html
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мэйл.Ру Финанс"
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Мэйл.Ру Финанс" объемом до 100 миллиардов рублей, сообщается на сайте площадки. "Зарегистрировать... ПРАЙМ, 20.04.2021
мосбиржа, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833503761.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Мэйл.Ру Финанс" объемом до 100 миллиардов рублей, сообщается на сайте площадки.
"Зарегистрировать программу биржевых облигаций серии 001Р общества с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"…. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей", — говорится в сообщении.
Срок погашения облигаций составляет почти 15 лет — 5460 дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций.
ООО "Мэйл.Ру Финанс" — дочерняя компания Mail.ru Group.