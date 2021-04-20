МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает в паспортах биржевых продуктов оценить риски частных инвесторов по "вкусовой шкале" — через "яблоки", "лимоны", "перец", через "светофорные" стоп-сигналы и цифровую шкалу, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Инвесторы верят в светлое будущее американского фондового рынка

Он отметил на онлайн-марафоне "Новые инструменты для частных инвесторов", что первая задача – это создание ключевых информационных документов (КИДов) — паспортов продуктов, которые бы по форме и содержанию были доступны массовому инвестору, коротко и ясно отражали суть инструмента и суть его рисков.

"Мы провели несколько фокус-групп, и видимо, оптимальным будет сочетание светофорной палитры оценки риска: "зеленый", "желтый", "красный", цифровой и, возможно, еще с какими-то дополнительными нюансами — есть более экзотические варианты, типа шкала вкусовая – "яблоко", "лимон", "перец". Может быть сочетание этих разных подходов… Мы должны говорить с человеком на понятном ему языке", — сказал Мамута.

"Попробуйте объяснить человеку, который сегодня вышел на фондовый рынок и хочет совершить какие-то операции, в простой и понятной форме, что такое производный финансовый инструмент. Я думаю, это нетривиальная задачка… Он (КИД – ред.) отразит там уровень риска, причем в понятной для человека форме, определенные рекомендации, связанные с использованием инструмента. И на основании этого человек уже для себя решает, хочет он этим пользоваться или не хочет",- добавил он.

Число частных инвесторов только на Московской бирже в марте выросло на 754,5 тысячи человек и превысило 11 миллионов.

Читайте также:

В фокусе инвесторов — новые отчеты корпораций