ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,68% до 4134,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,92% до 13786,27 пункта.

На биржи влияет сезон отчетности компаний и подготовка к оглашению вердикта на процессе бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.