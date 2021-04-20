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https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833506689.html
Биржевые индексы США снизились на 0,7-1%
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Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов. Промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500... ПРАЙМ, 20.04.2021
биржи сша, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,68% до 4134,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,92% до 13786,27 пункта.
На биржи влияет сезон отчетности компаний и подготовка к оглашению вердикта на процессе бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.