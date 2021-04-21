Фондовые индексы Азии в основном снижаются
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются, опасения вокруг ситуации с коронавирусом сдерживают склонность трейдеров к риску, наиболее заметно снижается японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,15%, до 3478,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 2277,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,66%, до 28638 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,64%, до 3168,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 6950,1 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 1,76%, до 28587 пунктов.
Ситуация вокруг коронавируса и его темпов распространения остается тревожной. Так, власти Токио решили обратиться к японскому правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации. О таком намерении ранее заявляли власти ряда префектур страны.
В Индии суточный прирост случаев выявленных инфицированных превышает 250 тысяч. Кроме того, Таиланд решил ужесточить правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, что создает большие неопределенности для туристической сферы.
"Мировые акции по-прежнему снижаются в цене после возвращения опасений вокруг вируса, которые встревожили рынки", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса.
Кроме того, основные фондовые индексы США опустились, при этом заметно просели акции компаний банковской и энергетической отрасли — на 2,9% и 2,6% по индексам соответственно.
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