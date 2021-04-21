МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются, опасения вокруг ситуации с коронавирусом сдерживают склонность трейдеров к риску, наиболее заметно снижается японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото выросли на фоне снижения доходности казначейских облигаций

По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,15%, до 3478,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 2277,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,66%, до 28638 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,64%, до 3168,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 6950,1 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 1,76%, до 28587 пунктов.

Ситуация вокруг коронавируса и его темпов распространения остается тревожной. Так, власти Токио решили обратиться к японскому правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации. О таком намерении ранее заявляли власти ряда префектур страны.

В Индии суточный прирост случаев выявленных инфицированных превышает 250 тысяч. Кроме того, Таиланд решил ужесточить правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, что создает большие неопределенности для туристической сферы.

"Мировые акции по-прежнему снижаются в цене после возвращения опасений вокруг вируса, которые встревожили рынки", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса.

Кроме того, основные фондовые индексы США опустились, при этом заметно просели акции компаний банковской и энергетической отрасли — на 2,9% и 2,6% по индексам соответственно.

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