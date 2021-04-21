События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|-0,8%
|1,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,1%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,4%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)
|0,9%
|1,3% (факт)
|11:05
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,36%
|13:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,5%
|0,6%
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,889 млн барр
|-2,86 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,346 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00
|RUB
|Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|АЛРОСА — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
|3,84 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Лукойл — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|46 (9м2020) + 213 (фин., предв.) — див-д 2020
|RUB
|Магнит — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
|245,31 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — СД (кандидаты в СД, рекоменд. по див-дам 2020)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|240,18 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
|0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210421/833508195.html