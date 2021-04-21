МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций слегка повышается в начале дня

По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,86%, до 7,02 доллара, "Новатэка" — на 1,07%, до 186,03 доллара, "Лукойла" — на 1,13%, до 77,06 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,17%, до 5,98 доллара, "Газпром нефти" — на 0,88%, до 23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,63%, до 32,87 доллара, "Северстали" — на 1,59%, до 22,94 доллара, НЛМК — на 0,83%, до 34,06 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 2,88%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 0,78%, до 14,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,33%, до 56,52 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,23%, до 9,08 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,04%, до 13,82 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,81%, до 3,12 доллара.