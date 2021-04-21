МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду поднимаются на фоне продолжающегося сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 0,7%

По состоянию на 10.35 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,55%, до 6897,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 6191,1 пункта; немецкий DAX рос на 0,39%, до 15188,15 пункта.

Бумаги технологической ASML Holding дорожают на 4,7%, ранее компания повысила прогноз роста годовой выручки на фоне позитивных сигналов по спросу. В результате получил поддержку европейский технологический сектор, который растет на 1,5%.

Акции пивоваренного концерна Heineken поднимаются в цене на 4% после публикации финотчетности. В первом квартале компания нарастила чистую прибыль в 1,8 раза, до 168 миллионов евро. Бумаги французской торговой сети Carrefour поднимаются в стоимости на 3,1%. Рост сопоставимых (Like-for-like) продаж компании в первом квартале составил 4,2%, говорится в отчетности компании.

Не оказывает заметного давления на торги статистика из Великобритании. Так, годовая инфляция в королевстве в марте ускорилась до 0,7% с 0,4% в феврале, хотя аналитики ожидали ускорения до 0,8%.