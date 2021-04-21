МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном снижением индексов на фоне распродаж на биржах США днем ранее и на опасениях вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Биржевые индексы США снизились на 0,7-1%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остался практически на уровне предыдущего дня, потеряв символические 0,01 пункта и составив 3472,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,2%, до 2277,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — упал на 1,76%, до 28621,92 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,52%, до 3171,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,29%, до 6997,5 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,03%, до 28508,55 пункта.

Трейдеры в Азии с пессимизмом восприняли динамику на биржах США. Так, по итогам вторника основные американские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд.

Кроме того, возобновление вспышек коронавируса в разных частях мира, в том числе в Азии, омрачает перспективы восстановления экономики региона после пандемии, что также оказало давление на настроения трейдеров. Опасения вызывает ситуация в Японии, где летом этого года должны пройти Олимпийские игры, при этом в стране растет число заражений коронавирусной инфекцией. На этом фоне в апреле в ряде префектур, в том числе в Осаке, Токио, Киото, Окинаве и других, уже был введен режим усиленных мер.

"Индекс Nikkei снизился из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса во всем мире и неопределенности по поводу Олимпийских игр в Токио", — сказал старший стратег Okasan Рикия Такебе (Rikiya Takebe), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.