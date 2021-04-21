МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в среду на обострении опасений вокруг распространения коронавируса, которое может затормозить восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись в основном в минусе на пессимизме из США

По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 33701 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 13772,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4124,88 пункта.

Трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом в мире. Новая волна Covid-19 накрыла ряд стран, включая Индию и Японию, что усиливает риски для восстановления мировой экономики. На этом фоне инвесторы предпочитают воздержаться от покупок на фондовом рынке.

"На рынке все еще есть риски, особенно в том, что касается развертывания вакцин и мутаций вируса. Вероятно, пока нас ждет некоторая волатильность", — сказал газете Wall Street Journal руководитель международного отдела решений по управлению активами в Goldman Sachs Asset Management Шокат Бунглавала (Shoqat Bunglawala).

Инвесторы также внимательно следят за корпоративной отчетностью в США, чтобы понять, насколько оправдана текущая высокая стоимость акций. До открытия торгов в США отчитаются американская телекоммуникационная Verizon Communications, а также нефтесервисная компания Halliburton.