Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по коронавирусу
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в среду на обострении опасений вокруг распространения коронавируса, которое может затормозить восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 33701 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 13772,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4124,88 пункта.
Трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом в мире. Новая волна Covid-19 накрыла ряд стран, включая Индию и Японию, что усиливает риски для восстановления мировой экономики. На этом фоне инвесторы предпочитают воздержаться от покупок на фондовом рынке.
"На рынке все еще есть риски, особенно в том, что касается развертывания вакцин и мутаций вируса. Вероятно, пока нас ждет некоторая волатильность", — сказал газете Wall Street Journal руководитель международного отдела решений по управлению активами в Goldman Sachs Asset Management Шокат Бунглавала (Shoqat Bunglawala).
Инвесторы также внимательно следят за корпоративной отчетностью в США, чтобы понять, насколько оправдана текущая высокая стоимость акций. До открытия торгов в США отчитаются американская телекоммуникационная Verizon Communications, а также нефтесервисная компания Halliburton.
https://1prime.ru/Financial_market/20210421/833511277.html