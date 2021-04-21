МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа (СПБ) начнет 22 апреля торги 14-ю ценными бумагами с листингом LSE (London Stock Exchange), среди них – бумаги Сбербанка, "Газпрома" и "Лукойла", следует из сообщения российской торговой площадки. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мэйл.Ру Финанс"

"На Санкт-Петербургской бирже 22 апреля в 10.00 мск стартуют торги ценными бумагами иностранных эмитентов с листингом на LSE. Суммарная рыночная капитализация эмитентов превышает 360 миллиардов долларов. Среди добавленных компаний — … Сбербанк, … "Лукойл", … "Газпром", … "Новатэк", …"Магнит", X5, … "Северсталь", … "Фосагро", … АФК "Система", …Mail.ru", — говорится в сообщении.

Организованные торги и расчеты по сделкам будут осуществляться в долларах США по схеме Т+2. Торги ценными бумагами в режиме основных торгов будут проводиться с 10.00 до 18.35 мск, минимальный лот — одна бумага, сообщила СПБ.

В настоящий момент на торгах Санкт-Петербургской биржи уже доступны ценные бумаги иностранных эмитентов с листингом на LSE: TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", и Fix Price Group ltd, сообщает СПБ.

С учетом добавленных депозитарных расписок общее число иностранных ценных бумаг на торгах Санкт-Петербургской биржи составит 1582, сообщает торговая площадка.