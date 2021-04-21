МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду, восстанавливаясь после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по коронавирусу

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42%, до 33963 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 13801,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4145,25 пункта.

Фондовые индексы перешли к росту после снижения на протяжении двух торговых сессий. При этом рост остается довольно сдержанных на фоне возобновления опасений относительно ситуации с распространением коронавируса. Новая волна COVID-19 накрыла ряд стран, включая Индию и Японию, что усиливает риски для восстановления мировой экономики.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за отчетностями компаний, чтобы понять, насколько оправдана текущая высокая стоимость акций. С начала апреля индекс DJIA вырос почти на 3%, NASDAQ — на 5,8%, а S&P 500 увеличился на 4,8%. При этом индексы DJIA и S&P 500 установили в апреле исторические рекорды.

Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что падение рынков на этой неделе — "нормальная пауза" на бычьем рынке, когда инвесторы фиксируют прибыль. "Пока экономика США сильна, делать ставки против фондового рынка не стоит", — добавил он.