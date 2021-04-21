Фондовые индексы США растут после двух дней снижения
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду, восстанавливаясь после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42%, до 33963 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 13801,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4145,25 пункта.
Фондовые индексы перешли к росту после снижения на протяжении двух торговых сессий. При этом рост остается довольно сдержанных на фоне возобновления опасений относительно ситуации с распространением коронавируса. Новая волна COVID-19 накрыла ряд стран, включая Индию и Японию, что усиливает риски для восстановления мировой экономики.
Кроме того, трейдеры продолжают следить за отчетностями компаний, чтобы понять, насколько оправдана текущая высокая стоимость акций. С начала апреля индекс DJIA вырос почти на 3%, NASDAQ — на 5,8%, а S&P 500 увеличился на 4,8%. При этом индексы DJIA и S&P 500 установили в апреле исторические рекорды.
Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что падение рынков на этой неделе — "нормальная пауза" на бычьем рынке, когда инвесторы фиксируют прибыль. "Пока экономика США сильна, делать ставки против фондового рынка не стоит", — добавил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210421/833514176.html