МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет во второй половине торгов после в целом позитивного открытия американского рынка, следует из данных торгов. Рубль отреагировал ростом на послание Путина правительству

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.17 мск поднимается на 0,13%, до 3556,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1459,95 пункта.

Фондовые индексы США растут в пределах 0,44%.

Российский рынок акций в течение торгов переходил из плюса в минус и обратно на противоречивых внешних факторах, отмечают аналитики. Однако определенную поддержку рынку оказало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают они.

ДО ПОСЛАНИЯ

"На старте сессии наш рынок продемонстрировал восходящий импульс вслед за мировыми индексами и нефтью… Правда, после кратковременного роста мы просели из-за умеренного ухудшения внешнего фона", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались вернуться к росту, но демонстрировали неуверенность в том числе ввиду нисходящей динамики цен на нефть, считает Елена Кожухова из ИК "ВЕЛЕС Капитал".

Основным негативом по-прежнему выступает угрожающая динамика пандемии во многих регионах мира, утверждает Бабин.

Поддержку акциям оказывает позитивное открытие торгов в Европе, сдерживающими факторами выступают ослабление цен на нефть и сохраняющаяся сложная политическая обстановка вокруг страны, поясняет Додонов.

ПОСЛАНИЕ

Обращение президента к Федеральному собранию — главное событие среды, солидарны аналитики.

Беспокойства рынка по поводу того, что послание будет использовано как площадка для громких заявлений, не оправдались, констатирует Наталия Орлова из Альфа-банка.

Президент отметил позитивные прогнозы по прибыли компаний, несмотря на пандемию, добавив, что нужно будет посмотреть, приведет ли эта прибыль к росту инвестиционной активности или отразится в росте дивидендных выплат, говорит Орлова. Это означает, что правительство будет нацелено на формирование системы увязывания уровня налогообложения с инвестиционной активностью, предсказывает она. Семьям, стране и обществу. Путин ответил на новые вызовы

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста оказались акции "Распадской" (+3,32%), "Россетей" (+2,79%), "Северстали" (+2,43%), ММК (+1,19%), "Алросы" (+1,18%), "Сургунефтегаза" (+1,12%), "ФосАгро" (+1%), "Русала" (+1%).

В минусе торговались расписки TSC Group (-2,32%) и Mail.ru (-1,33%), а также акции "Аэрофлота" (-2,14%), Polymetal (-0,8%), "Ростелекома" (−0,74%).

ПРОГНОЗЫ

"Для нас остается актуальной непростая геополитическая обстановка, периодически угрожающая эскалацией и в целом создающая негативный новостной фон, который отпугивает инвесторов от рублевых активов", — считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшие поддержки у российских фондовых индексов находятся на недельных минимумах: 3536 пункта у индекса Мосбиржи и 1450 пунктов у индекса РТС, указывает он. По его мнению, в случае ухудшения ситуации на мировых рынках или геополитической ситуации российский рынок может пробить эти поддержки, ускорив снижение.

По словам Елены Кожуховой из ИК "ВЕЛЕС Капитал", ближе к вечеру рынок может столкнуться с повышенными рисками выхода в минус в том случае, если Минэнерго США сообщит о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе.