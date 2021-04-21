МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, подешевели лишь расписки TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,26%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 0,52%, до 185 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,68%, до 77,48 доллара, "Газпрома" — на 0,88%, до 5,96 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,85%, до 23,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,01%, до 32,99 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,78%, до 34,72 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости 4,34%, достигнув цены в 23,56 доллара.

Расписки ВТБ подорожали в Лондоне на 5,59%, до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 14,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,79%, до 55,68 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 2,12%, до 9,16 доллара, "Магнита" — на 1,01%, до 13,96 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,32%, до 3,1 доллара.