МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на позитиве на западных площадках и укреплении рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26% — до 3561,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1464,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 18 копеек, до 76,65 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 92,24 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,1%, до 65,84 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы растут до 0,76%, европейские выросли в пределах 0,92%.