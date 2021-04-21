МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги среды ростом после двух сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52%, до 6895,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6210,55 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 15195,97 пункта.

Индексы выросли в рамках коррекции после двух торговых сессий снижения. Поддержку котировкам оказали также и корпоративные новости. Акции пивоваренного концерна Heineken выросли в цене на 4,8% после публикации финотчетности. В первом квартале компания нарастила чистую прибыль в 1,8 раза, до 168 миллионов евро.

Бумаги технологической ASML Holding подорожали на 3,5%, ранее компания повысила прогноз роста годовой выручки на фоне позитивных сигналов по спросу на свою продукцию. Бумаги французской торговой сети Carrefour увеличились в стоимости на 5%. Рост сопоставимых (Like-for-like) продаж компании в первом квартале составил 4,2%, говорится в отчетности компании.

Инвесторы также ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Трейдеры прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на рекордно низком нулевом уровне, они также ожидают от регулятора подсказок по поводу дальнейших планов касательно мер поддержки экономики.