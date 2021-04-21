МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на позитиве на западных площадках и укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26% — до 3561,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1464,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.20 мск снижался на 23 копейки, до 76,6 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 92,16 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,92%, до 65,96 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы растут до 0,71%, европейские выросли – до 0,92%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Оптимизм в металлургическом секторе сохраняется, отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

В лидерах роста – акции "Распадской" (4,44%), "Северстали" (3,73%), "Алросы" (2,84%), обыкновенные акции "Россетей" (2,69%), акции "Русала" (2,46%), а также акции "Эн+ Групп" (2,44%), "Интер РАО" (2%), НЛМК (1,74%) и акции "Полюса" (1,74%).

В лидерах снижения – расписки TCS (-3,07%), акции "ВСМПО-Ависма" (-2,35%), префы "Башнефти" (-2,04%), акции ТМК (-1,85%), "Аэрофлота" (-1,68%), а также расписки Mail.Ru (-1,51%), акции "Детского мира" (-1,29%), префы "Центрального телеграфа" (-1,12%) и акции НМТП (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра динамика торгов на российском рынке акций также ожидается неоднородной, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Одним из главных событий дня станет заседание ЕЦБ, прогноз по ставкам – без изменений. Важной будет риторика главы регулятора Кристин Лагард после заседания. Традиционно в четверг инвесторы обратят внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. Также участники торгов продолжат следить за выходящими финансовыми результатами компаний в рамках сезона корпоративной отчётности за первый квартал 2021 года", — напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3500-3600 пунктов.

В фокусе внимания инвесторов в последние два торговых дня текущей недели будет Климатический саммит, на который Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина, отмечает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс". Участие российского президента в этом форуме должно разрядить обстановку и повысить доверие к активам отечественного фондового рынка, полагает он.

"Волатильность может также снизиться в преддверии заседания ЦБ РФ, намеченного на 23 апреля. Интрига относительно величины будущей ставки заставляет занимать выжидательную позицию. Относительно мягкая риторика регулятора, несмотря на сохранение намерения постепенно повышать ставку, станет поддержкой для цен на ОФЗ", — добавляет эксперт.

Индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 3500-3600 пунктов, считает Миронюк.