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Биржи США выросли после двухдневного падения
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Биржи США выросли по итогам дня в среду после двухдневного спада, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,94% до 34139,02 пункта, индекс общего рынка... ПРАЙМ, 21.04.2021
биржи сша, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Биржи США выросли по итогам дня в среду после двухдневного спада, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,94% до 34139,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,93% до 4173,46 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 1,19% до 13950,22 пункта.
Рынки растут на оптимизме относительно восстановления американской экономики после пандемии коронавируса. Президент Джо Байден сообщил в среду, что за первые три месяца его президентства удалось обеспечить 200 миллионов доз вакцины для американцев, и предложил всем жителям страны старше 16 лет как можно скорее сделать прививку.