ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Биржи США выросли по итогам дня в среду после двухдневного спада, свидетельствуют данные торгов. Санкт-Петербургская биржа начнет торги расписками с листингом в Лондоне

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,94% до 34139,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,93% до 4173,46 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 1,19% до 13950,22 пункта.

Рынки растут на оптимизме относительно восстановления американской экономики после пандемии коронавируса. Президент Джо Байден сообщил в среду, что за первые три месяца его президентства удалось обеспечить 200 миллионов доз вакцины для американцев, и предложил всем жителям страны старше 16 лет как можно скорее сделать прививку.