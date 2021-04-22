МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром слабо изменяется после более выраженного роста ранее, удорожание драгоценного металла связано с ослаблением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,02%, или на 0,35 доллара, до 1793,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,04%, до 26,58 доллара за унцию. Нефть продолжает дешеветь

Во вторник и среду золото демонстрировало рост, поднявшись в цене за две торговые сессии на 1,2%. Ослабление американской валюты при снижении доходности гособлигаций США подтолкнуло вверх цену на золото. Более слабый доллар делает золото доступнее при его покупке в другой валюте, что повышает спрос на драгоценный металл.

В последнее время основным фактором для золота оставался курс доллара. Если в декабре 2019 года золото стоило 1,5 тысячи долларов, то к августу 2020 года его цена достигла 2 тысяч.

Кроме того, "коронавирусные" новости благоприятны для золота. В ряде стран, в частности, в Индии и Японии, ситуация представляла риски ужесточения карантина, что негативно для перспектив восстановления экономики. Золото традиционно выступает более надежным активом, поэтому усиление глобальных рисков позитивно отражается на его стоимости.