МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На завершающейся рабочей неделе курс рубля значительно вырос благодаря повышению ключевой ставки Банком России и решению министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Экономисты рассказали "Вечерней Москве" о предпосылках дальнейшего укрепления рубля. Названа причина сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

Так, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин считает возможной продолжение позитивной тенденции, особенно в случае, если реализуются прогнозы роста цены на нефть. Эксперт также не видит особых рисков снижения обменного курса или волатильности. По его словам, 65-67 рублей за доллар в текущем году — вполне реалистичная ситуация, "при определенных условиях".

Однако в ближайшие полгода ждать именно 60 рублей за доллар не стоит, уверен ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Несмотря на наличие в экспертной среде таких прогнозов, Колганов пока не видит устойчивой тенденции к росту рубля. При этом и резкого падения в ближайшее время произойти не должно, добавил эксперт.