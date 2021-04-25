2021-04-25T19:41:07+03:00
2021-04-25T19:41:07+03:00
2021-04-25T19:41:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210425/833537940.html
Россиянам рассказали, в каком случае доллар будет стоить 60 рублей
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На завершающейся рабочей неделе курс рубля значительно вырос благодаря повышению ключевой ставки Банком России и решению министра обороны России Сергея Шойгу о завершении... ПРАЙМ, 25.04.2021
биржи, валюта, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83331/82/833318292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/82/833318292.jpg
https://1prime.ru/images/83331/82/833318291.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/82/833318291.jpg
https://1prime.ru/images/83331/82/833318279.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/82/833318279.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210425/833537018.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На завершающейся рабочей неделе курс рубля значительно вырос благодаря повышению ключевой ставки Банком России и решению министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Экономисты рассказали "Вечерней Москве" о предпосылках дальнейшего укрепления рубля.
Так, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин считает возможной продолжение позитивной тенденции, особенно в случае, если реализуются прогнозы роста цены на нефть. Эксперт также не видит особых рисков снижения обменного курса или волатильности. По его словам, 65-67 рублей за доллар в текущем году — вполне реалистичная ситуация, "при определенных условиях".
Однако в ближайшие полгода ждать именно 60 рублей за доллар не стоит, уверен ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Несмотря на наличие в экспертной среде таких прогнозов, Колганов пока не видит устойчивой тенденции к росту рубля. При этом и резкого падения в ближайшее время произойти не должно, добавил эксперт.