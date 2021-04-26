МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник утром после трех дней снижения стоимости, за счёт снижения курса доллара к ряду других валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,17%, или на 3,05 доллара, до 1780,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 26,067 доллара за унцию.

Стоимость золота едва приблизившись к отметке в 1800 долларов за унцию начала снижение, которое длилось три торговых сессии подряд. Теперь драгметалл начал дорожать, пытаясь закрепиться на уровне выше 1780 доллара за унцию.

Поддержку росту цены на золото оказывает более слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 90,7 пункта. Более дешёвый доллар делает золото доступнее для инвесторов с другими валютами.

"Вопросы о том, сможет ли золото преодолеть отметку в 1800 долларов, остаются", — отметили аналитики OCBC.