МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном следуют за пятничным ростом американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19%, до 3480,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 2311,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 29090,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,67%, до 3207,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,08%, до 7054,9 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,45%, до 29152,5 пункта.

Основные фондовые индексы США в пятницу продемонстрировали рост, наиболее заметный — индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, а индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил исторический рекорд.

Инвесторы при этом сохраняют осторожность на новостях о коронавирусе. Так, в Японии были ужесточены карантинные ограничения: они были введены для префектур Токио, Осака, Киото, Хёго и действуют с 25 апреля по 11 мая.

"Режим чрезвычайной ситуации будет оказывать психологическое давление, но акции США находятся у наивысших значений, и это должно дать некоторую поддержку (фондовому индексу в Японии — ред.)", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities. Эксперты полагают, что японский индекс будет торговаться в ограниченном диапазоне, пока инвесторы будут оценивать результаты сезона отчетности.