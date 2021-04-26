МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль днем не оставляет попыток расти против доллара и евро на фоне пика налогового периода апреля в РФ.

Падение рынка нефти отчасти компенсируется ростом некоторых "развиващихся" валют к доллару, создавая нейтральный фон для динамики курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск снижался на 1 копейку, до 74,97 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Moody's улучшило прогноз по мировой энергетике

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ПРОДОЖИТЬ РОСТ

Российская валюта в начале недели предпринимает попытки продолжить рост прошлой недели и обновляет месячный максимум против доллара (валюта США опускалась в понедельник до 74,63 рубля) и топчется неподалеку от максимума с начала апреля против евро (соответствует 90,04 рубля).

Поддержка приходит от пика налогового периода апреля, пришедшегося из-за выходных на понедельник. По оценкам экспертов, банки сегодня должны перевести в бюджет около 1 триллиона рублей.

При этом геополитические риски пока отошли на второй план, а внешний фон противоречив, что не дает четких сигналов динамике курса рубля. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас падает на 1,5% до 64,4 доллара.

Рост числа заражений коронавирусом в Индии, которая находится в числе мировых лидеров по импорту нефти, создает угрозу восстановлению спроса на сырье. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19, а ежедневно выявляется более 300 тысяч заражений.

В то же время, некоторые "развиващиеся" валюты растут к доллару, отчасти компенсируя "нефтяной" негатив для рубля. Трейдеры ожидают итогов двухдневной встречи ФРС США (завершается в среду), и будут обращать внимание на комментарии регулятора относительно дальнейших планов по мерам поддержки экономики и оценки ситуации в связи с распространением пандемии в мире.

В итоге доллар мало меняется к рублю сейчас, а евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Россиянам рассказали, в каком случае доллар будет стоить 60 рублей

ПРОГНОЗЫ

Сегодняшний месячный минимум по доллару (74,63 рубля), а также установленный в пятницу трехнедельный минимум по евро (90,04 рубля) способны выступить сильными уровнями поддержками, по крайней мере на краткосрочном горизонте, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Лишь устойчивый рост мировых рынков и нефти, а также дальнейшее улучшение геополитической обстановки могут привести к снижению доллара и евро на более низкие уровни и закреплению котировок под указанными поддержками", — добавляет он.

Предстоящая неделя обещает быть позитивной для рубля, пусть и довольно волатильной: впереди налоговые выплаты и предпраздничные дни при огромном количестве внешних событий, основным из которых будет заседание ФРС, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Ожидаем, что оно сложится умеренно-негативно для доллара, поддержав "развивающиеся" валюты. Поэтому в течение этой недели прогнозируем новые попытки сместить курс доллара ближе к уровню 74 рубля", — добавляет он.