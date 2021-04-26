Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник умеренно растет, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 0,04%, до 3598,54 пунктов, индекс РТС – на 0,05%, до 1512,64 пунктов. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3612,51 пункта, индекс РТС поднимался до 1524,5 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижался на 4 копейки, до 74,94 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 90,54 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,76%, до 64,27 доллара за баррель.
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — месячный, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако вслед за кратковременным ростом фондовые индексы просели из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, констатирует он.
Поначалу фьючерсы на американские индексы и некоторые азиатские площадки повышались, продолжая развивать восходящее движение пятницы, продолжает Бабин. Однако после старта основной российской сессии глобальные рынки стали сдавать позиции, а нефть ускорила снижение, находясь под давлением с начала дня, добавляет он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги энергетической компании "Интер РАО", которая представила сильные операционные и финансовые результаты за первые три месяца 2021 года, указывает Наталия Пырьева из ГК "Финам".
К текущему моменту акции компании прибавляют 2,17%.
Также растут акции "Магнита" (+0,4,%), одного из крупнейших российских ритейлеров, совет директоров которого ранее годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов в размере 245,31 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 25 миллиардов рублей.
В числе лидеров дня акции "Руггидро" (+3,04%), "Мечела" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,19%), НЛМК (+2,16%), "Детского мира" (+2,03%), "Россетей" (+1,98%), ММК (+1,74%), "Башнефти" (+1,72%), "Распадской" (+1,72%), "Норникеля" (+1,43%), а также расписки Ozon (+1,13%), бумаги ВТБ (+1,13%), "Русала" (+1,06%).
Акции одного из крупнейших российских ритейлеров "Лента" снижаются в цене почти на 2% после того, как компания сообщила о сокращении в первом квартале 2021 года чистой прибыли по МСФО на 58,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого, до 1,317 миллиардов рублей.
В минусе также оказались также акции ТМК (-4,72%) Petropavl (-2,02%), ДВМП (-1,74%), "Роснефти" (-1,58%), "Полюса" (-1,32%), "Мосэнерго" (-1,03%).
Российские фондовые индексы планомерно преодолевают сопротивления, но ускорения роста пока не происходит, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ближайшее техническое препятствие находятся на достигнутых сегодня вершинах: исторической 3613 пунктов у индекса Мосбиржи и месячной 1525 пунктов — у индекса РТС. В случае возобновления устойчивого роста мировых рынков российский рынок можем проверить на прочность эти сопротивления, прогнозирует аналитик.
В течение дня внешние сигналы могут измениться в пользу покупателей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Инвесторы в понедельник будут ждать макроэкономических данных из-за рубежа и квартальных отчетностей, думает Кожухова.
Сегодня рост на российском рынке акций продолжится на фоне смягчения геополитической напряженности и, как следствие, ослабления санкционного риска, ожидает Джон Волш из Альфабанка. В то же время на его рост будет оказывать сдерживающее влияние увеличение числа случаев COVID-19 в отдельных странах, продолжает аналитик.
https://1prime.ru/Financial_market/20210426/833543893.html