События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 апреля
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:54
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль)
|11,1%
|11,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (апрель)
|109,7
|112,1
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,436 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русал — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Х5 Ритейл Групп — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Х5 Ритейл Групп — телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 16.04.2021)
|9,07 (ао, ап) — див-д 2019
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|QIWI plc — закрытие реестра для фин. див-дов 2020
|$0,28 (1кв2019) + $0,28 (1П2019) + $0,28 (3кв2019) + $0,22 (фин) — див-д 2019
|$0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020
|RUB
|АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2020)
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
|3,84 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Polymetal International plc — День инвестора и аналитика /Москва/
https://1prime.ru/Financial_market/20210426/833544494.html