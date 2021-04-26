МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:54 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)    
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль) 11,1% 11,6%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (апрель) 109,7 112,1
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,436 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русал — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Х5 Ритейл Групп — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Х5 Ритейл Групп — телеконференция менеджмента    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 16.04.2021) 9,07 (ао, ап) — див-д 2019 0,73 (ао, ап) — див-д 2020
  RUB QIWI plc — закрытие реестра для фин. див-дов 2020 $0,28 (1кв2019) + $0,28 (1П2019) + $0,28 (3кв2019) + $0,22 (фин) — див-д 2019 $0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020
  RUB АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2020) 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019 3,84 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Polymetal International plc — День инвестора и аналитика /Москва/    