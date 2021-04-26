МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в понедельник в ожидании финансовых отчетностей крупнейших американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

Moody's улучшило прогноз по мировой энергетике

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,24%, до 34125,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 14055,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4190,5 пункта.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажутся финансовые результаты крупнейших американских компаний. Так, уже в понедельник после закрытия рынков отчитается производитель электромобилей Tesla, а в течение недели о своих показателях сообщат Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.

Аналитик трейдинговой группы ActivTrades Пьер Вейрэ (Pierre Veyret) заметил газете Wall Street Journal, что, помимо сезона отчетностей, инвесторы также будут следить за заседанием Федеральной резервной системы США, которое пройдет в среду.

В то же время несколько сдерживают рост индексов опасения из-за вероятности восстановление мировой экономики на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом, в частности в Индии и Японии.