МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в понедельник в ожидании финансовых отчетностей крупнейших американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Moody's улучшило прогноз по мировой энергетике

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,24%, до 34125,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 14055,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4190,5 пункта.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажутся финансовые результаты крупнейших американских компаний. Так, уже в понедельник после закрытия рынков отчитается производитель электромобилей Tesla, а в течение недели о своих показателях сообщат Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.

Аналитик трейдинговой группы ActivTrades Пьер Вейрэ (Pierre Veyret) заметил газете Wall Street Journal, что, помимо сезона отчетностей, инвесторы также будут следить за заседанием Федеральной резервной системы США, которое пройдет в среду.

В то же время несколько сдерживают рост индексов опасения из-за вероятности восстановление мировой экономики на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом, в частности в Индии и Японии.