МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно колеблется в понедельник вечером — трейдеры позднее на текущей неделе ждут заседания ФРС США и данных по динамике ВВП крупнейшей мировой экономики в первом квартале, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос

По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,55 доллара, до 1778,15 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель незначительно снижался. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,51%, до 26,2 доллара за унцию.

В центре внимания мировых рынков на текущей неделе будет двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду. Рынки ждут, что регулятор сохранит мягкую монетарную политику, чтобы поддержать восстановление экономики.

Помимо заседания ФРС в среду, на стоимость драгоценного металла может также повлиять выступление президента Джо Байдена перед конгрессом в среду. Кроме того, по словам главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешинского (Colin Cieszynski), которые приводит агентство MarketWatch, данные по ВВП США за первый квартал в четверг могут повлиять на доллар, который является "естественным противником золота".

По прогнозам аналитиков, рост экономики страны, по первой оценке, ускорился до 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 4,3% в четвертом квартале.