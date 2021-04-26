МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на фоне позитива на западных площадках и роста ряда бумаг на корпоративных историях, при этом индекс Мосбиржи закрылся недалеко от нового уровня исторического максимума, следует из данных торгов. Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3610,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1519,33 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 3613,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск снижался на 10 копеек, до 74,88 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 90,44 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,11% — до 65,35 доллара за баррель.

Основные европейские биржи выросли на 0,35%, ведущие биржевые индексы США поднимаются до 0,61%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и ряда внешних факторов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов обновили исторический максимум, поднявшись до 296,48 рубля, на фоне укрепления отечественной валюты к доллару и евро. К закрытию основных торгов обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,58%, до 294,9 рубля. Рубль усилил рост к доллару и евро на попытках восстановления нефти

На акциях "Детского мира" (+3,15%) во второй половине сессии благоприятно сказались новости о намерении Gulf Investments, совладельцем которой является инвестиционная компания Altus Capital, в ближайшее время увеличить долю в компании с 25% до 29,9%, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Акции "Интер РАО" поднялись на 2,02% на фоне публикации данных о выработке электроэнергии в первом квартале 2021 года.

Также в лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (9,94%), депозитарные расписки HeadHunter Group (4,37%), префы "Центрального телеграфа" (3,33%), акции ТГК-1 (3,32%), бумаги Ozon (3,16%), а также акции "Русгидро" (3,15%), "Норникеля" (2,57%), "ВСМПО-Ависма" (2,47%) и акции "Черкизово" (2,34%).

В лидерах падения – акции ТМК (-5,11%), ОВК (-4,16%), расписки "Ленты" (-2,15%), акции Petropavlovsk (-2,15%), "Полюса" (-1,86%), а также акции "Роснефти" (-1,56%), депозитарные расписки Qiwi (-1,17%), акции "Новатэка" (-1,14%) и акции НМТП (-1,06%).

"Бумаги Polymetal отступили от внутридневного минимума на фоне новостей об утверждении итогового дивиденда за 2020 год в размере 0,89 доллара на акцию с закрытием реестра 7 мая. Годом ранее финальный дивиденд компании составил 0,42 доллара на акцию", — также отмечает Кожухова.

К закрытию основных торгов акции Polymetal снизились на 0,77%, до 1670,2 рубля, а в ходе торгов опускались до 1655 рублей. Центробанк объявил о завершении снижения ставок по кредитам и вкладам

ПРОГНОЗЫ

Во вторник борьба за уровни выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи может продолжиться, однако для уверенного закрепления выше этого рубежа текущий импульс может оказаться недостаточным, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3525-3625 пунктов.

"Завтра решение по процентной ставке примут центробанки Японии, Венгрии, Швеции. Из макростатистики обратим внимание на апрельский индекс доверия потребителей США от Conference Board и недельные изменения запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API)", — напоминает аналитик.

Индекс Мосбиржи и РТС продолжают движение к первым краткосрочным целям роста 3650 и 1550 пунктов, считает Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3570-3655 пунктов, прогнозирует она.