МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги понедельника ростом на фоне статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве на западных площадках

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35%, до 6962,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6275,52 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15296,34 пункта.

В ходе торгов инвесторы обратили внимание на данные по Германии. Индекс делового климата в стране, по оценке исследовательского института IFO, в апреле вырос до 96,8 пункта по сравнению с уровнем марта в 96,6 пункта. При этом показатель вырос слабее ожиданий, прогноз предполагал рост до 97,8 пункта.

Несмотря на рост показателя меньше прогнозов, аналитики Oxford Economics сказали газете Wall Street Journal, что, в сочетании с другими индикаторами состояния экономики еврозоны, эти данные сигнализируют об улучшении динамики в Европе в начале второго квартала 2021 года. Это также поддерживает прогнозы аналитиков относительно роста экономики региона в текущем квартале.

Кроме того, оптимизм на европейских биржах поддерживала и динамика индексов США, которые растут в ожидании публикации финансовых отчетностей ряда крупнейших американских компаний. Так, на этой неделе о своих результатах сообщат Tesla, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet.