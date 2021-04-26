Европейские биржи закрылись ростом на статистике из Германии
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги понедельника ростом на фоне статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35%, до 6962,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6275,52 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15296,34 пункта.
В ходе торгов инвесторы обратили внимание на данные по Германии. Индекс делового климата в стране, по оценке исследовательского института IFO, в апреле вырос до 96,8 пункта по сравнению с уровнем марта в 96,6 пункта. При этом показатель вырос слабее ожиданий, прогноз предполагал рост до 97,8 пункта.
Несмотря на рост показателя меньше прогнозов, аналитики Oxford Economics сказали газете Wall Street Journal, что, в сочетании с другими индикаторами состояния экономики еврозоны, эти данные сигнализируют об улучшении динамики в Европе в начале второго квартала 2021 года. Это также поддерживает прогнозы аналитиков относительно роста экономики региона в текущем квартале.
Кроме того, оптимизм на европейских биржах поддерживала и динамика индексов США, которые растут в ожидании публикации финансовых отчетностей ряда крупнейших американских компаний. Так, на этой неделе о своих результатах сообщат Tesla, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet.
https://1prime.ru/Financial_market/20210426/833545985.html