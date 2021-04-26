МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на позитиве на западных площадках

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,41%, до 7,01 доллара, "Новатэка" — на 1,81%, до 187,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,65%, до 78,9 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,91%, до 6,19 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,21%, до 24,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,53%, до 35,19 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,74%, до 37,32 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости на 0,56%, до 25,14 доллара.

Расписки ВТБ подорожали в Лондоне на 0,91%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,87%, до 15,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,2%, до 60,52 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 1,27%, до 9,57 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,59 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,71%, до 3,17 доллара.