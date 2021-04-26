МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Структура Виктора Рашникова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината (ММК), продает 335,2 миллиона акций ММК, говорится в сообщении компании. Предпринимательская уверенность в апреле упала в добыче

На продажу выставлены 3% обыкновенных акций ММК, которые Goldman Sachs приобрел у Mintha Holding Limited (бенефициаром является Виктор Рашников) для перепродажи инвесторам. В результате доля Mintha Holding Limited в ММК снизилась до 81,26%.

Сделка проходит в формате ускоренного сбора заявок. После продажи всех акций новым инвесторам free float ММК увеличится с 15,74% до 18,74%.

Goldman Sachs выступает единственным организатором вторичного размещения акций. Сама ММК не получит никаких доходов от продажи акций.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 15,7% акций компании. В 2020 году группа снизила производство стали на 7,1% — до 11,574 миллиона тонн.