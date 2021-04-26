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https://1prime.ru/Financial_market/20210426/833546272.html
Основной акционер ММК продает более 300 миллионов акций компании
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Структура Виктора Рашникова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината (ММК), продает 335,2 миллиона акций ММК, говорится в сообщении компании. На продажу... ПРАЙМ, 26.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Структура Виктора Рашникова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината (ММК), продает 335,2 миллиона акций ММК, говорится в сообщении компании.
На продажу выставлены 3% обыкновенных акций ММК, которые Goldman Sachs приобрел у Mintha Holding Limited (бенефициаром является Виктор Рашников) для перепродажи инвесторам. В результате доля Mintha Holding Limited в ММК снизилась до 81,26%.
Сделка проходит в формате ускоренного сбора заявок. После продажи всех акций новым инвесторам free float ММК увеличится с 15,74% до 18,74%.
Goldman Sachs выступает единственным организатором вторичного размещения акций. Сама ММК не получит никаких доходов от продажи акций.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 15,7% акций компании. В 2020 году группа снизила производство стали на 7,1% — до 11,574 миллиона тонн.