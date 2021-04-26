МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ориентир цены в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") сужен до 7,75-8 рублей за акцию, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. Основной акционер ММК продает более 300 миллионов акций компании

По его словам, в этом ценовом диапазоне наблюдается существенная переподписка. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию.

Ранее стало известно, что спрос инвесторов в рамках IPO покрывает полный объем предполагаемой сделки.

Segezha Group открыла книгу заявок в прошлую среду. Компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь не менее 30 миллиардов рублей. Помимо этого, ожидается, что АФК "Система" или одна из ее 100% дочерних компаний предоставят дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе IPO акций.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Обыкновенные акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном списке Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, "ВТБ Капитал", Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.