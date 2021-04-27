МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник отметились небольшим ростом, отыграв чуть более половины потерь, понесенных в пятницу, тогда как трейдеры ожидали двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. ФРС оценила экономическую активность в США

На котировки золота также может оказать влияние выступление президента США Джо Байдена в конгрессе, запланированное на среду, а также ожидаемые в четверг данные по ВВП США за 1-й квартал текущего года, которые могут повлиять на доллар, являющийся "соперником" золота, сообщил Колин Цешинский, главный рыночный стратег-аналитик SIA Wealth Management.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, закрывшись по 1780,10 доллара за тройскую унцию. В пятницу котировки отметились снижением примерно на 0,2%.

Тем временем майские фьючерсы на серебро подорожали на 0,5%, до 26,21 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают, что центральный банк США не станет менять свою денежно-кредитную политику. Председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, вновь сообщит, что процентные ставки вряд ли будут повышены до 2022 года, несмотря на улучшающиеся экономические показатели и растущие инфляционные ожидания.

"Золото может вырасти в цене, если Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания вновь преуменьшит значимость недавнего ускорения инфляции. Такое заявление может подтвердить ожидания относительно готовности ФРС допустить перегрев экономики и риск того, что темпы повышения ставок могут отставать от инфляции", — отметил Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Майские фьючерсы на медь на COMEX выросли на 2,4%, до 4,44 доллара за фунт, что является максимумом с июля 2011 года.

Июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,0%, до 1245,20 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,8%, по 2909,30 доллара за унцию, очередного рекордного максимума.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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