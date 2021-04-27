МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на улучшении внешнего фона, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром переходит к росту против доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника поднимался на 0,27%, до 3620,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1520,93 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3625,05 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,68%, до 65,47 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы растут в пределах 0,13-0,34%.