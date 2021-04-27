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https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833549366.html
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
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Российский рынок акций слегка повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на улучшении внешнего фона, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 27.04.2021
торги, биржи, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка повышается по индексу Мосбиржи в начале торгового дня на улучшении внешнего фона, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника поднимался на 0,27%, до 3620,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1520,93 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3625,05 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,68%, до 65,47 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы растут в пределах 0,13-0,34%.