МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. X5 в первом квартале увеличила чистую прибыль почти в два раза

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,27% — до 7,03 доллара, "Новатэка" — на 0,65%, до 188,72 доллара, "Лукойла" — на 0,32%, до 79,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,11%, до 6,19 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,72%, до 24,38 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,35% — до 35,06 доллара, "Северстали" — на 3,22%, до 24,33 доллара, НЛМК — на 2,46%, до 36,4 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,6% — до 1,32 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,27%, до 15,73 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,01% — до 60,52 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,21% — до 9,55 доллара, "Магнита" — росли на 0,86%, до 14,71 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,24%, до 3,16 доллара.