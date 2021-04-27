МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник снижается после очередного обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Эксперт прогнозирует рост акций Сбербанка до 350 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.30 мск снижался на 0,32%, до 3599,52 пункта, индекс РТС – на 0,41%, до 1513,08 пункта. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3627,91 пункта, индекс РТС вырастал до 1525,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск снижался на 4 копейки, до 74,93 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 90,53 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,97%, до 65,66 доллара за баррель.

"На старте сессии российский рынок находился под давлением умеренного ухудшения внешнего фона. Но затем глобальные площадки и нефтяные цены совершили рывок вверх, вызвав у нас восходящий импульс", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В результате индекс Мосбиржи вновь переписал историческую вершину, демонстрируя более уверенный рост благодаря ослаблению рубля, индекс РТС символически обновил месячный максимум, указывает аналитик.

Во вторник отечественные индексы показывали позитивную динамику в первой половине сессии, несмотря на неоднозначный внешний и внутренний информационный фон, говорит Алексей Калачев из ГК "Финам".

Однако акции металлургов стали аутсайдерами рынка с открытия торгов после того как утром стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, объясняет Калачев.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги Московской биржи, которые росли более чем на 2,5%. Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики

"Каких-то специальных корпоративных новостей, которые бы оправдали подобное ускорение акций Мосбиржи сегодня, не выходило", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". Из ближайших ключевых событий для компании аналитик отметил публикацию финансовой отчетности за первый квартал 2021 года. По мнению Карпунина, общая фундаментальная оценка бумаг сейчас близка к справедливой.

Акции Headhunter выросли на 2,7%, "Яндекса" – на 1,2%, Mail.ru – на 0,6%, обращает внимание Леонид Делицын из ГК "Финам". Бумаги "Яндекса" подорожали, поскольку приближается отчетность компании, причем ожидаются сильные результаты, отмечает аналитик.

Кроме того, депозитарные расписки X5 Retail Group растут на фоне публикации отчетности по МСФО за первый квартал 2021 года. К текущему моменту расписки компании прибавляют 0,46%.

В числе лидеров дня также расписки Ozon (+2,02%) и акции "Детского мира" (+1,92%), Сбербанка (+1,23% и +1,15% "префы"), РБК (+1,01%).

Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций ММК. Бумаги компании падают на 6,26%, до 64,91 рубля.

Акции ММК во вторник снижаются на корпоративных новостях, отмечает Алексей Павлов из "Открытие Брокер". "Во-первых, вчера вечером стало известно, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ММК Виктора Рашникова, продает 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок", — говорит он.

В таком формате сделка традиционно проходит с дисконтом к рынку, что в моменте создает давление на котировки, отмечает аналитик.

Во-вторых, решение ФАС возбудить дело на рынке плоского проката против ММК, "Северстали" и НЛМК только придало ускорение этому нисходящему движению, считает Павлов.

В минусе также оказались бумаги ЦМТ (-5,87% и —11,93% "префы"), акции "Северстали" (-3,59%), "Алросы" (-3,54%), НЛМК (-3,16%), "Русала" (-2,62%), ОВК (-2,54%), ТМК (-2,29%), Polymetal (-1,89%), "Русгидро" (-1,74%), "Мечела" (-1,67% и —1,59% "префы"), ГК "ЛСР" (-1,28%), ГК "Самолет" (-1,06%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 3700 пунктов, у индекса РТС на отметке 1525 пунктов — немного выше месячной вершины, оценивает перспективы Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Для преодоления этих технических препятствий необходима более устойчивая восходящая динамика мировых рынков и нефти, считает он. Мосбиржа понизила границу ценового коридора акций ММК

В течение дня инвесторы будут оценивать корпоративные новости и макроэкономические сигналы, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Как минимум до среды, когда из ЕС возможно поступление новостей о новых санкциях против РФ, на отечественном рынке вполне может сохраниться умеренно оптимистичный краткосрочный настрой, предсказывает Кожухова.

Джон Волш из Альфа-банка ожидает, что во вторник динамика российского рынка акций сохранится весьма сдержанной, так как инвесторы продолжают оценивать темпы восстановления экономики и сильные отчетности корпоративного сектора, с одной стороны, и рост случаев COVID во многих странах, включая Индию и Бразилию, с другой.

"Рост цен на нефть окажет поддержку акциям нефтегазовых компаний, тогда как повышение ключевой процентной ставки и укрепление курса рубля оказывают поддержку бумагам банковского сектора", — считает Волш. Акции горно-металлургических компаний находятся под давлением, выделяет он. Аналитик ожидает дальнейший рост акций технологического сектора на фоне сильных финансовых отчетностей компаний.