МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США незначительно снижаются во вторник в рамках коррекции после двух торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа не изменит режим работы с 4 по 7 мая

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на символические 0,03% — до 33970,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 14094,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4182,06 пункта.

На предыдущих двух торговых сессиях оптимизму способствовали сильные корпоративные отчетности. Теперь трейдеры решили зафиксировать прибыль в ожидании отчетностей технологических компаний.

После закрытия торгов свои финансовые итоги опубликуют Microsoft и Alphabet, а позднее на этой неделе о финансовых результатах отчитаются Apple, Facebook и Twitter.

Снижение индексов немного замедлилось после того, как аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта — максимума с февраля 2020 года.

Тем временем акции Tesla дешевеют на 3,5%, хотя производитель электромобилей в ночь на вторник сообщил о рекордной прибыли в первом квартале в 438 миллионов долларов. Выручка поднялась в 1,7 раза и составила 10,389 миллиарда долларов, оказавшись немного ниже ожиданий (10,42 миллиарда долларов). Инвесторов беспокоит расследование аварии седана Tesla Model S в Техасе.

Ценные бумаги General Electric падают на 2,4%. Компания сообщила о чистом убытке в 2,9 миллиарда долларов в первом квартале против прибыли годом ранее.