МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Норильского никеля" принял решение о проведении обратного выкупа до 5 382 865 акций компании, составляющих 3,4% ее размещенных акций, на общую сумму около 2 миллиардов долларов, цена выкупа составит 27,78 тысячи рублей, говорится в сообщении компании. Московская биржа не изменит режим работы с 4 по 7 мая

Владельцы акций компании могут принять участие в обратном выкупе путем направления заявлений о продаже их акций в период с 20 мая по 18 июня включительно. Оплату планируется произвести до 3 июля.

"Акции, которые выкупит "Норникель", не будут предоставлять права голоса, не будут учитываться при подсчете голосов на общем собрании акционеров, и по ним не будут начисляться дивиденды. Ожидается, что все акции, выкупленные "Норникелем", будут погашены в соответствии с процедурой, предусмотренной российским законодательством, после получения необходимых корпоративных одобрений, за исключением акций, составляющих 0,5% размещенных акций, которые планируется использовать для целей мотивации сотрудников компании", — отмечается в сообщении.

"Совет директоров полагает, что в настоящий момент компания недооценена рынком, и это хорошая возможность провести обратный выкуп акций. Как обычно происходит в таких сделках, большинство акций будет впоследствии погашено, за исключением акций, которые будут использоваться для мотивации сотрудников. Совет директоров дополнительно приветствует инициативу использовать акции для мотивации сотрудников, поскольку такая мера соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.

В начале апреля один из крупнейших акционеров "Норникеля" — "Русал" — сообщал, что рассмотрит участие в buy back в случае принятия соответствующего решения. Другой крупнейший акционер — "Интеррос" Владимира Потанина — обещал определиться с участием в buy back после ознакомления с его условиями.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).