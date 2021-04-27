МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером незначительно прибавляет к доллару и евро на противоречивом внешнем фоне. "Норникель" выкупит в рамках buy back 3,4% акций

Рост цен на нефть как позитивный фактор для рубля отчасти нивелируется снижением западных фондовых индексов и неуверенной динамикой "развивающихся" валют к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.55 мск снижался на 8 копеек — до 74,89 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 90,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ФОН

Баррель сорта Brent дорожает на 0,6% — до 65,4 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают новости с прошедшего на день раньше заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращаемой добычи по мере восстановления спроса.

В то же время валюты развивающихся стран к доллару и западные фондовые индексы снижаются. Инвесторы предпочитают не рисковать в ожидании итогов заседания ФРС США по кредитно-денежной политике.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. Новак рассказал об оптимизме на рынке нефти

ПРОГНОЗЫ

Предстоящие выплаты налога на прибыль и последующие выходные в России сохранят предложение валюты от экспорта, но может повыситься и спрос на нее от импортеров и хеджеров, особенно если рубль сможет показать рост, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Накал геополитических страстей должен на время снизиться. Поэтому свои ожидания по рублю не меняем: более вероятным по-прежнему видится достижение курсом уровней 74 рубля к доллару", — оценил он.

Российская валюта демонстрирует в последние дни относительную слабость, остро реагируя на негативные сигналы с мировых рынков или игнорируя позитивные, отмечает в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Доллар консолидируется вокруг уровня 75 рублей, уменьшив амплитуду разнонаправленных движений. Более качественным сигналом, свидетельствующим о начале устойчивого тренда (в ту или иную сторону), станет закрепление курса за пределами диапазона 74,63–75,66 рубля за доллар", — сказал он.