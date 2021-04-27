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https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833555806.html
Золото колеблется в преддверии заседания ФРС США
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Стоимость золота колеблется во вторник вечером, как и утром, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 27.04.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется во вторник вечером, как и утром, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 0,85 доллара, до 1780,85 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель снижался. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,97%, до 26,453 доллара за унцию.
Инвесторы воздерживаются от приобретения золота в ожидании новостей от ФРС США. В среду регулятор примет решение по процентной ставке и программе выкупа активов. После заседания на пресс-конференции выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы ожидают получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
При этом аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths), мнение которой приводит агентство MarketWatch, полагает, что Пауэлл "не будет раскачивать лодку ни относительно ожиданий вокруг процентных ставок, ни относительно чрезмерного внимания к недавнему росту доходности (гособлигаций — ред.)".