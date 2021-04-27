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https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833556074.html
Российский рынок акций умеренно снизился во вторник
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Российский рынок акций умеренно снизился во вторник, больше всего подешевели акции металлургических компаний на новостях о претензиях ФАС. Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные... ПРАЙМ, 27.04.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник, больше всего подешевели акции металлургических компаний на новостях о претензиях ФАС.
Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги снижением на 0,29% — до 3600,60 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1516,01 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции "Северстали" упали на 3,4%, ММК – на 5,8%, а НЛМК – на 3% после сообщений о том, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против этих компаний из-за монопольно высоких цен на плоский прокат.