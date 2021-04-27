МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник, больше всего подешевели акции металлургических компаний на новостях о претензиях ФАС. Нефть дорожает на итогах заседания комитета ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги снижением на 0,29% — до 3600,60 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1516,01 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Северстали" упали на 3,4%, ММК – на 5,8%, а НЛМК – на 3% после сообщений о том, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против этих компаний из-за монопольно высоких цен на плоский прокат.