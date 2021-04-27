МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,4%, до 6,98 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,27%, до 188 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,53%, до 78,48 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,9%, до 6,14 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,62%, до 24,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,79%, до 35,82 доллара, расписки НЛМК подешевели на 3,54%, до 36 долларов. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 3,98%, до 24,14 доллара.

Расписки ВТБ подешевели в Лондоне на 0,45%, до 1,33 доллара, Сбербанка подорожали на 0,86%, до 15,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,09%, до 59,86 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,15%, до 9,46 доллара, "Магнита" — поднялась на 0,45%, до 14,65 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,95%, до 3,13 доллара.