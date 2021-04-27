Европейские биржи снизились на корпоративных новостях
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги вторника в минусе на фоне корпоративных новостей, британский FTSE 100 при этом скорректировался после четырех дней роста, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,26%, до 6944,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 6273,76 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 15249,27 пункта.
Во вторник инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции швейцарского банка UBS подешевели на 2%. Ранее банк сообщил, что потерял 774 миллиона долларов из-за того, что фонд Archegos Capital не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям.
В то же время бумаги британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings выросли в цене на 4,3%. Согласно данным ее отчета, чистая прибыль в первом квартале выросла в 1,8 раза, до 4,6 миллиарда долларов. А акции британской BP в Лондоне подорожали на 2,4%, поскольку ее чистая прибыль в первом квартале составила почти 4,7 миллиарда долларов против убытка годом ранее.
Британский FTSE при этом снизился в рамках коррекции после четырех торговых сессий роста, по итогам которых индекс вырос более чем на 1%.
Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметил, что рынки находятся в "режиме ожидания" перед публикацией итогов заседания Федрезерва США, которое пройдет 27-28 апреля. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейших планов монетарной политики американского регулятора.
https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833556321.html