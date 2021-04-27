МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги вторника в минусе на фоне корпоративных новостей, британский FTSE 100 при этом скорректировался после четырех дней роста, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,26%, до 6944,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 6273,76 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 15249,27 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции швейцарского банка UBS подешевели на 2%. Ранее банк сообщил, что потерял 774 миллиона долларов из-за того, что фонд Archegos Capital не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям.

В то же время бумаги британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings выросли в цене на 4,3%. Согласно данным ее отчета, чистая прибыль в первом квартале выросла в 1,8 раза, до 4,6 миллиарда долларов. А акции британской BP в Лондоне подорожали на 2,4%, поскольку ее чистая прибыль в первом квартале составила почти 4,7 миллиарда долларов против убытка годом ранее.

Британский FTSE при этом снизился в рамках коррекции после четырех торговых сессий роста, по итогам которых индекс вырос более чем на 1%.

Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметил, что рынки находятся в "режиме ожидания" перед публикацией итогов заседания Федрезерва США, которое пройдет 27-28 апреля. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейших планов монетарной политики американского регулятора.