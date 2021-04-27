МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и финальных платежей налогового периода апреля.

Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика "развивающихся" валют к доллару оказывает сдерживающее влияние на рост курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 6 копеек, до 74,91 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 90,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник

РУБЛЬ СЛЕГКА УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта во вторник умеренно прибавляет, отыгрывая рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас повышается на 0,9%, до 65,6 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают новости с прошедшего на день раньше заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле. За базу сокращения берется уровень добычи в октябре 2018 года.

В то же время, "развивающиеся" валюты к доллару и западные фондовые индексы снижаются, сигнализируя о падении аппетита к риску, что сдерживает укрепление рубля. Инвесторы занимают выжидательные позиции в преддверии выхода в среду решений ФРС США о кредитно-денежной политике (по итогам двухдневного заседания).

Финальные налоговые выплаты апреля продолжают оказывать поддержку рублю. Косвенным фактором поддержки являются оценки ЦБ РФ о том, что доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля валюты США впервые опустилась ниже половины от всех расчетов — до 48,3%.

В итоге доллар и евро теряют к рублю сейчас 0,1%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. В Германии рассказали об "ужасном" сценарии для российской экономики

ПРОГНОЗЫ

В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана", — резюмировал он.

В базовом сценарии в среду ожидается рост доллара и евро к рублю, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Доллар может набрать порядка 50 копеек и вернуться в диапазон 75,5–76 рубля. Евро отыграет вверх — в коридор 90,6-91,3 рубля", — оценил он.

В среду курс доллара продолжит формироваться в пределах 74,5-75,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".