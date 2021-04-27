Рубль укрепляется к доллару и евро на росте нефти и налогах
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и финальных платежей налогового периода апреля.
Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика "развивающихся" валют к доллару оказывает сдерживающее влияние на рост курса рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 6 копеек, до 74,91 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 90,53 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ СЛЕГКА УКРЕПЛЯЕТСЯ
Российская валюта во вторник умеренно прибавляет, отыгрывая рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас повышается на 0,9%, до 65,6 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают новости с прошедшего на день раньше заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.
С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле. За базу сокращения берется уровень добычи в октябре 2018 года.
В то же время, "развивающиеся" валюты к доллару и западные фондовые индексы снижаются, сигнализируя о падении аппетита к риску, что сдерживает укрепление рубля. Инвесторы занимают выжидательные позиции в преддверии выхода в среду решений ФРС США о кредитно-денежной политике (по итогам двухдневного заседания).
Финальные налоговые выплаты апреля продолжают оказывать поддержку рублю. Косвенным фактором поддержки являются оценки ЦБ РФ о том, что доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля валюты США впервые опустилась ниже половины от всех расчетов — до 48,3%.
В итоге доллар и евро теряют к рублю сейчас 0,1%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
"За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана", — резюмировал он.
В базовом сценарии в среду ожидается рост доллара и евро к рублю, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".
"Доллар может набрать порядка 50 копеек и вернуться в диапазон 75,5–76 рубля. Евро отыграет вверх — в коридор 90,6-91,3 рубля", — оценил он.
В среду курс доллара продолжит формироваться в пределах 74,5-75,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833556532.html