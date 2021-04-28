МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки ожидают итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. S&P 500 и Nasdaq снизились из-за падения акций технологических компаний

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04% — до 3441,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,49%, до 2293,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 0,23%, до 28968 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,75% — до 3191,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,44%, до 7065 пунктов. Японский Nikkei 225 рос на 0,35% — до 29092,5 пункта.

Позднее в среду, после закрытия бирж АТР, завершится двухдневная апрельская встреча ФРС. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 0-0,25%. Рынки также будут следить за экономическими прогнозами и комментариями американского центробанка.

"Пока акции нервно колеблются в ожидании сегодняшней встречи FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.), более общая идея и сильный драйвер для рынков заключается в том, сколько сдержанности проявит ФРС", — сказала агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).

Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, розничные продажи Японии в марте выросли на 5,2% в годовом выражении после снижения на 1,5% в феврале. Аналитики ожидали увеличения лишь на 4,7%.

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