МОСКВА, 28 апр — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник завершили день на максимальном уровне за последние семь дней после того, как страны коалиции ОПЕК+ неожиданно для участников рынка провели встречу на день раньше, чем было запланировано, и приняли решение придерживаться прежнего плана по постепенному наращиванию объемов нефтедобычи. Нефтяные запасы в развитых странах в марте показали серьезный рост

Заседание ОПЕК+ изначально должно было состояться в среду. При этом инвесторы все больше обеспокоены тем, что резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Индии может привести к заметному спаду спроса на нефть.

Согласно заявлению ОПЕК+, коалиция "решила продолжить реализацию своего плана по постепенному изменению объемов производства (нефти)", который был согласован по итогам заседания 1 апреля. Тогда ОПЕК+ заявила о намерении увеличить совокупную добычу на 350 000 баррелей в день в мае, 350 000 баррелей в день в июне и на 441 000 баррелей в день в июле. Объем сокращения совокупной добычи ОПЕК+ на тот момент составлял около 8 млн баррелей в день, причем Саудовская Аравия добровольно сократила свою добычу на 1 млн баррелей в день, заявив, что планирует на протяжении трехмесячного периода постепенно отказываться от этих ограничений.

Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 1 июня.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 1,7%, до 62,94 доллара США за баррель, что является максимальным уровнем закрытия с 19 апреля.

Июньские контракты на нефть Brent на ICE подорожали на 1,2%, до 66,42 доллара за баррель, максимального уровня с 20 апреля.

ОПЕК+ "четко придерживается своего решения постепенно и осторожно наращивать добычу на протяжении ближайших месяцев", сказала Энн-Луиза Хиттл из Wood Mackenzie.

"Коалиция пытается учесть существующие риски, включая вероятность падения спроса (на нефть) в Индии из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19, на фоне признаков восстановления спроса в других странах ", — заявила она.

Стремительный рост числа новых случаев коронавируса в Индии, являющейся третьим по величине импортером нефти в мире, вызвал опасения относительно спроса на нефть. Во вторник число новых случаев коронавируса в Индии составило более чем 320 000, а число летальных исходов – 2771, согласно данным New York Times. Число новых случаев коронавируса в Индии превысило 300 000 шестой день подряд. Другие страны посылают помощь в Индию, в частности, кислород, оборудование и тесты на коронавирус. Рубль укрепляется к доллару и евро на росте нефти и налогах

"Растущее число новых случаев COVID-19 в Индии вызывает опасения и наверняка будет сдерживать увеличение мирового спроса на нефть, хотя этот фактор пока и нивелируется продолжающимся восстановлением спроса в США и Великобритании", — отмечает Маршал Стивс из IHS Markit.

Опасения, вызванные быстрым ростом числа новых случаев коронавируса в Индии и Японии, спровоцировали ожидания, что страны ОПЕК+ могут отложить наращивание добычи. Как отмечают аналитики, эти ожидания поддержали котировки в понедельник.

"ОПЕК+ необходимо будет учесть риск того, что в ближайшие три месяца спрос будет слабее, чем ожидалось", — сообщила Хиттл.

Еще одним значительным риском для цен являются переговоры между США и Ираном, итогом которых может стать возобновление соглашения по иранской ядерной программе. В этом случае США могут снять с Ирана санкции, позволив стране нарастить экспорт нефти.

Майские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 2,1%, до 2,02 доллара за галлон, тогда как майские фьючерсы на печное топливо прибавили около 1,5%, достигнув примерно 1,91 доллара за галлон.

Тем временем майские фьючерсы на природный газ подорожали на 3,0%, до 2,87 доллара за млн БТЕ.

В среду будут опубликованы еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Ожидания относительно того, что данные укажут на сокращение запасов, во вторник оказывали поддержку котировкам, отметил Стивс.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что отчет за неделю 17-23 апреля покажет сокращение запасов нефти на 200 000 баррелей, сохранение прежнего уровня запасов бензина и сокращение запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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